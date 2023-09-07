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В Совфеде заявили, что Россия и Китай больше не доверятся доллару

Сенатор Косачев: Россия и КНР больше не доверятся доллару и евро

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, по его мнению, РФ и КНР получили «серьезный урок» и больше не будут «доверяться» доллару и евро. Об этом сообщает ОТР.

«И для России, и для Китая очень серьезным оказался урок, когда с нашими активами на Западе поступили совершенно грабительским образом и вне рамок права, вне рамок морали. Уверен, что в дальнейшем ни Россия, ни Китай доллару, как, кстати, и евро доверяться не будут», — сказал он.

По его словам, в рамках БРИКС уже около половины взаиморасчетов осуществляются в национальных валютах.

5 сентября эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что текущий курс рубля свидетельствует об ухудшении ситуации с валютой в России.

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник впервые с 16 августа превысил отметку 97 рублей. Евро стоил более 104 рублей. Каким будет курс в сентябре, возможно ли укрепление российской валюты до 85 рублей за доллар и что будет способствовать повышению ее курса – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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