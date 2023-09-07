Китай обновил исторический рекорд по импорту газа

Импорт природного газа в Китай в июле достиг 14,12 млрд кубометров, обновив новый исторический максимум для этого месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможни КНР.

Показатель вырос по сравнению с июлем прошлого года на 23% и на 11,4% превысил июльский рекорд 2021 года. Это уже четвертый месяц подряд, когда Китай обновляет предыдущие максимумы импорта.

Эксперты связывают рекордные объемы с постепенным снятием ограничений, введенных из-за пандемии, и последующим восстановлением экономики. В июле Китай получил около 6,2 млн тонн СПГ, что на 30% больше аналогичного показателя прошлого года.

Основу трубопроводных поставок составляют газ из России, Казахстана, Туркмении и Мьянмы. Крупнейшими экспортерами СПГ для КНР являются «Сахалин Энергия» и «Ямал СПГ».

Издание предположило, что в 2023 году Китай может обогнать Японию по объемам импорта газа по итогам года и укрепить статус крупнейшего потребителя сжиженного природного газа в мире.

В конце августа стало известно, что Китай за два месяца импортировал из стран БРИКС энергоресурсов на $57,86 млрд

Ранее вице-премьер Новак сообщил о завершающей стадии определения трассы газопровода «Сила Сибири-2».