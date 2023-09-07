Курс юаня обвалился к уровням 2007 года

Курс юаня к доллару в на Шанхайской бирже опустился до минимума с 12 декабря 2007 года — 7,3279 юаней. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На протяжении многих лет Пекин стремился контролировать движение своей национальной валюты, опасаясь всплеска инфляции и излишней волатильности в экономике в случае ее резкого обесценивания, пишет Reuters.

Народный банк Китая устанавливал фиксированный курс юаня к доллару выше прогнозов 54 дня подряд, однако это не остановило нисходящую тенденцию. «Юань будет находиться под сильным давлением, пока экономический рост не встанет на траекторию восстановления», — считает экономист Commerzbank Томас Ву.

Аналитик Бекки Лю из Standard Chartered отмечает, «Учитывая, что этот раунд слабости вызван в первую очередь укреплением доллара и, вероятно, дальнейшим расширением расхождений в денежно-кредитной политике Китая и США, такие меры, скорее всего, приведут только к стабилизации, а не к повышению курса юаня».

В условиях замедления китайской экономики и роста глобальной неопределенности давление на юань, вероятно, сохранится. Резкое удешевление местной валюты может оттолкнуть и без того скептически настроенных иностранных инвесторов, уточняет Reuters.

В начале недели Минфин РФ увеличил закупки золота и валюты по бюджетному правилу в семь раз.

Ранее банки Китая нарастили кредитование российских банков в четыре раза.