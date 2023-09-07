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Индекс Мосбиржи рекордно упал

Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с 30 августа

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Индекс российских акций — индекс Мосбиржи — упал ниже 3200 пунктов впервые с 30 августа. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 14:16 мск, индекс Мосбиржи достиг 3 191,27 пунктов. По сравнению с уровнем закрытия торгов в среду индекс потерял 1,62%. На 14:17 мск он немного скорректировался — до 3 199,36 пунктов (минус 1,42%). А к 14:18 мск поднялся до 3 202,86 пунктов, теряя 1,29%.

«Давление на российские индексы может оказывать ускоряющееся падение котировок облигаций федерального займа. Происходящий при этом рост доходностей бумаг делает их более привлекательными по соотношению доходность / риск в сравнении с акциями», — объяснил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, столь негативная тенденция долгового рынка отражает вероятное дальнейшее повышение ключевой ставки, а также усиление рисков более длительного периода жестких денежно-кредитных условий, считает он. Это является одним из главных негативных фундаментальных факторов для большинства компаний.

Ближайшая поддержка у индекса МосБиржи находится в районе 3190–3200 пунктов, там по крайней мере произойдет приостановка нисходящего движения с попыткой развить отскок, подытожил Бабин.

В среду, открывшись вверх, российский рынок сразу перешел к активному снижению. Затем произошел отскок, но вскоре отечественные фондовые индикаторы вновь сдали позиции, переписав достигнутые минимумы. На закрытии торгов индекс Мосбиржи опустился на 0,58%, до 3245,47 пункта.

Ранее стало известно, сколько в России частных инвесторов.

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