Авиакомпании РФ с начала года перевезли свыше 70 млн пассажиров

Российские авиакомпании с января по август 2023 года смогли перевезти 70,8 миллионов, что выше на 12% относительно аналогичного периода в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«По предварительным оценкам, по итогам восьми месяцев 2023 года российские авиакомпании перевезли 70,8 млн пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Генпрокуратурой РФ начали проверки авиакомпаний и аэропортов на предмет формирования цен на авиаперевозки. Как отметили в антимонопольной службе, проверочные мероприятия проходят в Москве и еще 13 регионах. В их числе: Хабаровский, Красноярский и Пермский край, Оренбургская и Вологодская области, республики Татарстан и Мордовия. В ведомстве обратили внимание, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства примут меры реагирования.

В начале июля стало известно, как изменились цены на авиабилеты в этом году. Стоимость проездных документов экономкласса, которые реализовали с января 2023 года, не превышает прогнозируемый Банком России индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%).

Ранее звезда «Глухаря» Мария Болтнева пожаловалась на стоимость перелетов по России.