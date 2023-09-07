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Украина начала экспорт зерна через хорватские порты

Министр Свириденко: Украина начала экспорт зерна через хорватские порты

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Vadim Ghirda/AP

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинское зерно начали экспортировать через порты Хорватии. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Как указала министр, этот торговый путь является нишевым, но уже пользуется популярностью.

«Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сказала она.

По словам Свириденко, в Киеве считают, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между Украиной и Хорватией и после вооруженного конфликта.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей пригрозил Евросоюзу судом, если ограничения на импорт украинской агропродукции будут продлены.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.

До этого сообщалось, что экспорт зерна и масел с Украины снизился на треть после приостановки зерновой сделки.

Ранее Путин назвал условия для возобновления зерновой сделки.

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