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В России количество такси может сократиться на 30%

ЦСР: 30% таксистов могут уйти с рынка из-за высоких цен на ОСАГО

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Илья Питалев/РИА Новости

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предупредили о возможном серьезном кризисе на рынке такси из-за высокой стоимости полисов ОСАГО. Средняя цена для водителей такси составляет 26,4 тыс. рублей, что на 2,5 выше среднего уровня по стране. Об этом сообщает Прайм.

По подсчетам ЦСР, 30% водителей могут уйти с рынка, если ситуация не изменится. Это нанесет огромный ущерб отрасли — доходы могут сократиться на 380 млрд рублей. К тому же доходы самих водителей упадут на 196 млрд рублей.

Большинство водителей занимаются перевозками как подработкой, поэтому высокие расходы на ОСАГО делают такую деятельность нерентабельной. Эксперты предлагают гибкие подходы, в частности гибридное страхование на время работы.

По словам экспертов ЦСР, внедрение гибридного страхования позволит водителям сократить расходы на специализированный полис, так как в расчете его стоимости будет учитываться только фактическое время водителя на линии выполнения заказов. Инициатива уже нашла поддержку у ЦБ, регулятор не исключает введения даже краткосрочных полисов на 1 час. Но пока отсутствует взаимодействие всех заинтересованных сторон для решения проблемы.

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