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В России назвали размер рекомендованного дохода для выплат по ипотеке

НБКИ: рекомендованный семейный доход ипотечного заемщика с января вырос на 10%

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С января 2023 года средний рекомендованный семейный доход ипотечного заемщика вырос на 9,8% и составил 100,4 тыс. рублей в месяц. Такую статистику приводит Национальное бюро кредитных историй. «Газета.Ru» ознакомилась с пресс-релизом компании.

По данным бюро, в январе средний рекомендованный доход, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, составлял 91,4 тыс. рублей.

«Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего ипотечного кредита», — приводится в сообщении мнение директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Самый высокий рекомендованный семейный доход ипотечника зафиксирован в Москве — 189,7 тыс. рублей. Следом идут Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Доход ипотечника там должен быть на уровне 143,2 тыс., 129,7 тыс. и 109,3 тыс. рублей. В Краснодарском крае, замыкающем пятерку, показатель составляет 106,5 тыс. рублей. Больше всего размер рекомендованного семейного дохода за январь-июнь вырос в Удмуртии (+22,2%), Краснодарском крае (+17,9%), Волгоградской области (+15,6%), а также Ленинградской (+15,2%) и Ростовской (+15,1%) областях.

До этого Центробанк назвал два последствия рефинансирования ипотечного кредита и дал лайфхаки заемщикам.

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