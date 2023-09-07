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Песков рассказал об отношении Кремля к экономическим проблемам в Германии

Песков: власти Германии должны сами разбираться в своих экономических проблемах

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Правительство Германии должно самостоятельно решать вопросы, касающиеся развития экономики страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать недавнее заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, в котором он раскритиковал правительство государства и низкие темпы роста экономики. Однако Песков дал понять, что российские власти заняты решением внутренних вопросов и не могут обращать внимание на проблемы других стран.

«Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой, у нас своя экономика, свои вопросы», — подчеркнул он.

27 августа канцлер ФРГ сообщил о «неудовлетворительной» ситуации в сфере экономики. По его словам, страна ощутила на себе всю тяжесть ослабления международной экономики. Возникшие трудности Шольц объяснил зависимостью государства от экспорта.

В то же время глава правительства заявил, что Берлин уже взял достаточно долгов у зарубежных партнеров для преодоления кризиса последних лет. Более того, он выразил неуверенность в желании стран Европейского союза (ЕС) предоставлять Германии дополнительные средства.

Ранее в США рассказали, как ФРГ вернула себе статус «больного человека Европы».

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