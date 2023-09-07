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Китай запретит госслужащим пользоваться iPhone

Bloomberg: Китай запретит iPhone миллионам госслужащих и сотрудников госфирм

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Shutterstock

Китай планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании и ведомства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее в Китае было запрещено использовать iPhone и другие устройства Apple в некоторых государственных структурах, связанных с вопросами национальной безопасности. Теперь, по данным Bloomberg, Пекин намерен распространить этот запрет на многочисленные государственные компании и организации.

Пока формального письменного распоряжения об этом не поступало, однако ряд ведомств уже начали инструктировать сотрудников не приносить с собой iPhone на рабочее место. Инструкции поступают как в ходе совещаний, так и через мессенджеры.

Точное число компаний и учреждений, на которые может быть распространен запрет, неизвестно. Предполагается, что госорганизации будут по-разному подходить к его исполнению: где-то запретят использовать iPhone на рабочем месте, а где-то — в принципе носить его с собой.

Решение Пекина может серьезно ударить по Apple, для которой Китай является одним из ключевых зарубежных рынков. Кроме того, именно в Китае расположены заводы Foxconn и других партнеров Apple, где производится основная часть iPhone и других устройств компании. Накануне бумаги Apple в ходе торгов на бирже NASDAQ падали на 3,81%, до $181,47 на фоне ведения запрета.

Распространение запрета на iPhone связывают с политикой китайских властей по снижению зависимости страны от американских технологий на фоне нарастающего технологического противостояния между США и Китаем.

Ранее были названы семь худших моделей iPhone.

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