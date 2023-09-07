Стало известно, куда Россия стала поставлять больше нефтепродуктов

Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов. Об этом РИА Новости заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнул он.

По словам посла, Бразилия сама производит более 3 млн баррелей нефти в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а заводов для его переработки мало. Поэтому Бразилии приходится импортировать бензин и дизельное топливо.

Бразилия в августе импортировала из России рекордное количество нефтепродуктов — около 235 тыс. баррелей в сутки, сообщало Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Это на 25% больше, чем в июле. Таким образом, Россия закрепляется в роли крупнейшего поставщика топлива в Бразилию, формируя новые рынки сбыта на фоне санкций ЕС. После введения Евросоюзом в феврале эмбарго на российские энергоресурсы и потолка цен G7, Бразилия резко нарастила импорт российской нефти: страна стала вторым по величине покупателем дизтоплива из РФ после Турции, оценило издание. Кроме дизтоплива, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, а вскоре может начаться экспорт нафты.

Ранее экономист назвал последствия снижения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией.