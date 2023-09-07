Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда Россия стала поставлять больше нефтепродуктов

Бразильский дипломат Соарес заявил о росте поставок нефтепродуктов из России

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Бразилия нарастила закупку российских нефтепродуктов. Об этом РИА Новости заявил посол страны в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы значительно увеличили импорт нефтепродуктов — бензина и дизеля из России. Это помогает нашей сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнул он.

По словам посла, Бразилия сама производит более 3 млн баррелей нефти в сутки. Но в стране добывается тяжелое сырье, а заводов для его переработки мало. Поэтому Бразилии приходится импортировать бензин и дизельное топливо.

Бразилия в августе импортировала из России рекордное количество нефтепродуктов — около 235 тыс. баррелей в сутки, сообщало Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Это на 25% больше, чем в июле. Таким образом, Россия закрепляется в роли крупнейшего поставщика топлива в Бразилию, формируя новые рынки сбыта на фоне санкций ЕС. После введения Евросоюзом в феврале эмбарго на российские энергоресурсы и потолка цен G7, Бразилия резко нарастила импорт российской нефти: страна стала вторым по величине покупателем дизтоплива из РФ после Турции, оценило издание. Кроме дизтоплива, с июня Россия начала поставлять в Бразилию бензин, а вскоре может начаться экспорт нафты.

Ранее экономист назвал последствия снижения нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях