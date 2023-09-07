Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт украинской агропродукции

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Украинская пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника запрещены на рынках Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии в соответствии с решением Европейской комиссии. Это было сделано для защиты фермеров из этих стран от притока более дешевой продукции с Украины, напоминает издание.

Послы остальных 22 стран Евросоюза не поддержали инициативу на встрече с ЕК. Наиболее критично к этому отнеслись во Франции и Германии.

Европейский дипломат сообщил Politico, что решение о продлении ограничений будет «чисто политическим», поскольку в Польше скоро состоятся всеобщие выборы, на фоне которых Варшава не хочет допустить протестов своих фермеров.

«Причиной введения ограничительных мер на уровне ЕС стал тот факт, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. И нам нужно не допустить ситуации, когда отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских союзов используют эту ситуацию», — рассказал собеседник издания.

На этой неделе министр Польши по делам Европы Шимон Шинковский заявил, что его страна прилагает «много усилий» для продления запрета на импорт украинского зерна в страны Евросоюза.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.