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Турецкие компании хотят принять участие в поставке зерна из России в Африку

ТАСС: компании Турции готовы участвовать в поставке 1 млн тонн зерна РФ в Африку

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Seth Perlman/AP

Компании из Турции готовы принять участие в поставке 1 млн тонн зерна из России в беднейшие страны Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в политических кругах в Анкаре.

«Турецкие компании изъявили готовность принять активное участие в этой инициативе, финансовое содействие которой будет оказывать Катар», — сказал источник.

6 сентября заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва и Анкара достигли принципиальных договоренностей о переработке 1 млн т российского зерна для последующей отправки в менее развитые станы.

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Лидеры обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки в ближайшие несколько недель. Эрдоган отметил, что Турция готова помочь в переработке российского зерна для его отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию мер по доставке продовольствия в африканские страны.

Ранее глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

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