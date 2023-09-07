Турецкие компании хотят принять участие в поставке зерна из России в Африку

Компании из Турции готовы принять участие в поставке 1 млн тонн зерна из России в беднейшие страны Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в политических кругах в Анкаре.

«Турецкие компании изъявили готовность принять активное участие в этой инициативе, финансовое содействие которой будет оказывать Катар», — сказал источник.

6 сентября заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Москва и Анкара достигли принципиальных договоренностей о переработке 1 млн т российского зерна для последующей отправки в менее развитые станы.

До этого президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи. Лидеры обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки в ближайшие несколько недель. Эрдоган отметил, что Турция готова помочь в переработке российского зерна для его отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию мер по доставке продовольствия в африканские страны.

Ранее глава МИД ФРГ оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».