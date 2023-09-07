Происходящий рост цен на нефть может помешать Западу бороться с высокой инфляцией

Планам Запада по борьбе с высокой инфляцией может помешать вызвавшее рост цен на нефть сокращение объемов добычи между Россией и Саудовской Аравией, сообщает Business Insider.

Решение Москвы и Эр-Рияда уменьшить объемы добычи на 1,3 млн баррелей в сутки привело к росту стоимости фьючерсов на нефть марки Brent. Ее цена достигла $90 за баррель и тем самым составила максимум за последние 10 месяцев.

Аналитики считают, что из-за возникновения существенного дефицита на глобальном нефтяном рынке и роста во во всем мире цен на нефть инфляция может дольше держаться на более высоком уровне. Рост цен на нефть, по их мнению, повысит вероятность ужесточения налогово-бюджетной политики с целью сдерживания инфляции, в первую очередь, в США.

Ранее египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа высказал мнение, что сокращение нефтедобычи — это один из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка. Повышение цен на сырье, которое за этим последует, обанкротит Европу.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.