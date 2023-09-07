В России оценили вероятность пересмотра потолка цен на нефть

Управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев заявил, что пересмотр потолка цен на нефть будет рассматриваться как неудача антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Он добавил, что западные страны вводят потолок цен на российскую нефть с предположением, что стоимость марки Urals будет только снижаться, но этого не произошло.

Канищев отметил, что в такой ситуации обсуждение возможности изменения предельной цены будет воспринято как провал ограничительных мер против Москвы.

Эксперт также подчеркнул, что нет необходимости ожидать пересмотра потолка цен на нефть. Канищев сравнил это с ситуацией в комнатой, в которой уже достигнут потолок. «Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше», — оценил вероятность пересмотра эксперт.

В апреле текущего года страны G7 были намерены оставить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что экспорт российского бензина с начала 2023 года по середину апреля вырос на 38% до около 1,8 млн тонн. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах оказались более 2 млн тонн.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.