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В России оценили вероятность пересмотра потолка цен на нефть

Бизнесмен Канищев рассказал, как будет воспринят пересмотр потолка цен на нефть

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев заявил, что пересмотр потолка цен на нефть будет рассматриваться как неудача антироссийских санкций. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. Он добавил, что западные страны вводят потолок цен на российскую нефть с предположением, что стоимость марки Urals будет только снижаться, но этого не произошло.

Канищев отметил, что в такой ситуации обсуждение возможности изменения предельной цены будет воспринято как провал ограничительных мер против Москвы.

Эксперт также подчеркнул, что нет необходимости ожидать пересмотра потолка цен на нефть. Канищев сравнил это с ситуацией в комнатой, в которой уже достигнут потолок. «Поэтому никакого пересмотра потолка ждать не стоит. Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше», — оценил вероятность пересмотра эксперт.

В апреле текущего года страны G7 были намерены оставить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что экспорт российского бензина с начала 2023 года по середину апреля вырос на 38% до около 1,8 млн тонн. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах оказались более 2 млн тонн.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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