На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона в стране

Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на Украине за месяц до начала отопительного сезона вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать банкротство. Об этом сообщается на сайте Ассоциации городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

В ассоциации заявили, что местное самоуправление бьет тревогу в связи с отключением горячей воды, отсутствием средств на подачу тепла и газа для бюджетников и населения по специальным ценам. Предприятия ТКЭ с 1 сентября отключили от механизма спецобязательств (ПСО), поэтому «тепла при таких условиях не будет», отметили в организации.

Причиной этого Ассоциация городов Украины называет ряд постановлений правительства Украины, а также инициацию изъятия средств у общин, которые обеспечивали сдерживание тарифов с 2021 года.

«Без срочных изменений в постановление № 896 невозможно решить критические вопросы обеспечения предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению, соответственно, следует ожидать срыва отопительного сезона, а без сохранения 4% НДФЛ в бюджетах общин тарифы на тепло стремительно повысятся или будет прекращено отопление», — предупредили в ассоциации.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине продолжается подготовка энергосистемы к зимнему периоду.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.