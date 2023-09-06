Еврокомиссия начнет консультации о налоге на замороженные активы ЦБ РФ

Европейская комиссия на этой неделе начнет встречи с государствами-членами ЕС, чтобы изложить план введения налога на прибыль от замороженных активов ЦБ России для восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия предложит, как юридически перевести доход от активов в бюджет ЕС. В четверг, 7 сентября, пройдут переговоры с Испанией, Бельгией, Италией, Францией и Германией, на следующей неделе — со всеми странами ЕС.

Ожидается, что заблокированные в ЕС активы ЦБ РФ в $215 млрд принесут $3 млрд прибыли. Более половины активов — наличные средства и депозиты. Большая часть средств находится в Бельгии.

Ряд стран высказывали опасения, что использование доходов от активов может подтолкнуть держателей резервов отказаться от евро. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла о намерении ввести налог до летних каникул, но сроки сдвинулись.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского ЦБ на своей территории.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.