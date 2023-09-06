Блинкен пообещал продолжить военную помощь Украине

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев заверил, что национальная военная помощь Украине будет продолжаться для того, чтобы предоставить республике все необходимое для контрнаступления. Его слова передает ТАСС.

«Я нахожусь тут, в первую очередь, чтобы продемонстрировать нашу решительную поддержку Украины», — высказался Блинкен.

Представитель Госдепартамента заявил, что ему нужно убедиться в том, что у Украины есть все, что нужно, не только для контрнаступления, но и для укрепления Вооруженных сил страны.

Он пообещал, что США будут работать вместе с союзниками, «чтобы обновить сильную экономику» на Украине и помочь республике поддерживать сильный оборонный потенциал.

6 сентября Блинкен приехал в Киев с официальным визитом. Как ожидается, представитель американской администрации анонсирует новый пакет помощи для Украины более чем на $1 млрд.

Ранек политолог назвал причины визита Блинкена в Киев.