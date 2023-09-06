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В Москве заметно подорожал один тип квартир

Риелторы сообщили, что студии в новостройках Москвы подорожали почти на 5% за месяц

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Depositphotos

За август средняя стоимость студий в новостройках Москвы увеличилась на 4,7%, до 357,1 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Студии занимают 20,5% в общем объеме предложения новостроек, на них приходится 25,8% спроса, уточнили эксперты. Средняя цена студии в столице сейчас составляет 8,2 млн рублей, стоимость этого типа квартир колеблется в диапазоне 6,6-8,6 млн рублей.

Руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева объяснила, что студии пользуются спросом в силу широты востребованности — от первого жилья до инвестиций. Поэтому растут цены на этот тип квартир.

По данным компании, в четырехкомнатных квартирах стоимость «квадрата» выросла на 3,9 процента, до 248,3 тыс. рублей. «Однушки» поднялись в цене на 3%, до 310,4 тыс. рублей за квадратный метр. «Евротрешки» подорожали на 2,7%, стоимость квадратного метра в них увеличилась до 300,2 тыс. рублей. Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 2,5%, до 258,5 тысячи рублей за «квадрат».

До этого сообщалось о повышении ставок аренды в России. По данным риелторской компании «Этажи», предложение на рынке аренды жилья в стране продолжает сокращаться третий месяц подряд, из-за чего в сентябре в части крупных городов средние ставки выросли почти на 3%. К зиме цены могут подняться еще, считают аналитики.

Ранее стало известно, как рынок недвижимости реагирует на начало учебного года.

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