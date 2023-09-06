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Минэнерго России надеется прекратить серый экспорт топлива

Минэнерго России внесло в кабмин проект указа по запрету серого экспорта топлива

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство энергетики России внесло в Правительство и администрацию президента проект указа по запрету серого экспорта топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина.

Сорокин пояснил, что в министерстве надеются на скорейшее принятие законопроекта.

«Он проходит финальную оценку, надеюсь, в ближайшие дни... сможем выйти с указанием запрета на данный серый экспорт, и право экспортировать будут иметь только заводы. Это тоже будет большая поддержка ценам, в том числе и на внутреннем рынке», — сообщил Сорокин.

Ранее Минэнерго РФ направило запрос 70 нефтегазовым компаниям с требованием предоставить данные о производстве и экспорте бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

В письме первый замминистра Минэнерго Павел Сорокин просит компании, включая крупнейшие, такие как «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК и др., а также независимые НПЗ, предоставить данные о производстве бензина и дизтоплива.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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