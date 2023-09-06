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Биржевые цены на дизель установили новый рекорд

Стоимость дизеля на бирже впервые превысила 70 тыс. рублей

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Depositphotos

Цены на летний дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые превысили 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи.

По состоянию на 6 сентября стоимость тонны дизеля на национальном индексе составила 70 377 рублей (+1,08%). Это новый рекорд для российского топливного рынка. За последний месяц биржевые котировки летнего дизеля выросли более чем на 16,5%. Еще в начале августа цена тонны дизеля не превышала 61 тысячи рублей.

Также на бирже подорожал бензин марки АИ-92. Его стоимость достигла 66 031 (+0,58%). Премиум 95 подрос на 0,78% до 75 457 рублей. Стоимость топочного мазута составила 37 882 рубля, увеличившись на 3,16%. В то же время стоимость сжиженного газа подскочила сразу на 6,6%, до 29 220 рублей.

Эксперты, опрошенные «Российской Газетой», связали рост цен на АЗС с изменением системы компенсаций нефтяникам. С 1 сентября размер этих субсидий, покрывающих часть разницы между внутренними и экспортными котировками, был сокращен вдвое.

В начале сентября россиянам рассказали о причинах перебоев с поставками топлива в регионы.

Ранее Путин высказался о росте цен на топливо.

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