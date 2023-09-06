Торги в рублях между РФ и Турцией увеличились в два раза

Объем операций по импорту и экспорту между Турцией и Россией в рублях за семь месяцев текущего года вырос на 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает турецкая газета Aydinlik со ссылкой на данные госстатистики.

Как следует из материалов статистического ведомства, с января по июль рублёвых операций на общую сумму $700 млн было проведено. Рублевый экспорт из Турции вырос на 181% по сравнению с прошлым годом и составил $428 млн, импорт из России увеличился на 352% и достиг $267 млн.

Напомним, что на встрече 4 сентября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили увеличение оборота в национальных валютах. Были проведены переговоры между регуляторами обеих стран.

В связи с международными санкциями и отключением ряда российских банков от SWIFT основным инструментом для беспрепятственных расчетов остаются национальные платежные системы. Турецкий бизнес также активно использует электронные платформы для сделок в рублях.

Недавно стало известно, об ускорении инфляции в Турции.

Ранее Турция резко увеличила закупки российского угля.