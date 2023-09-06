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В России открылся прием заявок на участие в акселераторе стартапов для школьников

Российским подросткам расскажут о технологическом предпринимательстве

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пресс-служба Сбера

Сбер открывает прием заявок на участие в федеральном акселераторе стартапов для старшеклассников и учеников средних специальных учебных заведений, сообщает пресс-служба банка. Подать заявку можно до 1 ноября.

Акселератор поможет подросткам получить базовые знания о технологическом предпринимательстве и создать собственный стартап «с нуля». Авторы лучших проектов получат преференции при поступлении в топовые вузы.

«Один из приоритетов Сбера — популяризировать технологическое предпринимательство, чтобы оно воспринималось молодыми людьми как полноценная альтернатива работе по найму. Предприниматели формируют экономику: создают рабочие места и укрепляют технологический потенциал страны. Пока ребята учатся, у них больше возможностей попробовать свои силы в безопасной среде и больше свободного времени для экспериментов», — отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, акселератор поможет развить предпринимательское мышление, которое будет востребовано в любой сфере.

Отмечается, что акселерация проводится в два этапа общей продолжительностью шесть месяцев. Первый этап состоит из онлайн-лекций и практических заданий по темам генерации идей, проверки гипотез, инструментов для создания и монетизации цифровых продуктов. На втором этапе участники объединятся в команды и будут работать с персональным наставником для превращения идеи в реальный бизнес-проект.

Участие в программе бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, ее помогут найти в ходе обучения.

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