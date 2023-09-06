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ЦБ увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз

ЦБ с 14 по 22 сентября продаст валюту на 150 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Российский Центробанк продаст иностранную валюту общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского регулятора.

Таким образом, ежедневный объем продаж за это время составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, увеличившись почти в 10 раз.

«Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ», — говорится в объяснении данного решения Центрального банка.

Отмечается, что выплаты держателям еврооблигаций будут проводиться в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на валюту.

В августе ЦБ повышал ключевую ставку с 8% до 12% на фоне ускорения инфляции. Ряд экспертов ожидают продолжения повышения ставки этой осенью. Годовая инфляция в России в июле ускорилась до 4,3% после 3,58% в июне. Тем не менее показатель все еще не существенно превышает целевой уровень ЦБ в 4%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин накануне заявил, что Центробанк РФ не исключает повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров 15 сентября.

Ранее стало известно о росте спроса на потребительские займы в РФ.

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