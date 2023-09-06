Экономическую модель Германии обвинили в устаревании

Глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель высказал мнение, что экономическая модель Германии не устарела, но требует обновления. В интервью газете Handelsblatt он подчеркнул, что Германия в целом «стоит хорошо» по сравнению с другими странами, и это относится не только к занятости и устойчивости долга. Нагель подчеркнул статусность фразы «Сделано в Германии» и отметил, что экономическая модель страны не устарела, однако требует модернизации.

Тем не менее, Нагель также признал, что экономическая модель Германии сталкивается с серьезными проблемами. Он привел в пример демографический вопрос, цифровизацию, декарбонизацию и необходимость укрепить устойчивость международных торговых отношений.

Нагель отметил, что эти проблемы требуют серьезного внимания и адаптации экономической модели, чтобы Германия могла успешно справиться с вызовами будущего.

Ранее в США рассказали, как отказ от российского газа отразился на экономике Германии. Берлин столкнулся с трудностями из-за отказа от использования российского газа. Ожидания немецких властей были «чересчур оптимистичными», особенно в свете климатических целей государства, передает американский телеканал CNBC со ссылкой на мнение главы немецкого института Ifo Ханса-Вернера Зинна.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.