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В Москве заявили о неспособности Евросоюза отказаться от закупок российского СПГ

«Известия»: Евросоюз не способен отказаться от импорта российского СПГ

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Depositphotos

Европейский союз не в состоянии полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на постоянное представительство России при Евросоюзе.

В постпредстве отметили, что несмотря на усилия ЕС по поиску дополнительных объемов сжиженного газа, его предложение на мировом рынке является ограниченным. Отказ Евросоюза от СПГ из России может привести к росту цен на европейском рынке. Кроме того, существенная часть российских поставок СПГ в Европу осуществляется на основе долгосрочных контрактов, неисполнение которых повлечет для ЕС серьезные финансовые последствия.

По словам российских дипломатов, идея ввести запрет на покупку СПГ из России не пользуется значительной поддержкой внутри Евросоюза. Однако, при этом не стоит питать иллюзий о том, что позиция отдельных стран ЕС побудит Брюссель отменить санкции на поставки энергоресурсов из России.

В постпредстве РФ напомнили, что Европейскому союзу удалось снизить поставки энергоресурсов и удобрений из России. Так, по сравнению с первым полугодием прошлого года импорт товарной группы «Минеральные продукты», в которую входят нефть и газ, снизился почти на 80%, азотных удобрений — на 50%, калийных — на 69%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке идет полным ходом.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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