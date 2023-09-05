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ЦБ сообщил росте экономики России во II половине лета

Аналитики Банка России заявили о росте экономики РФ во II половине лета

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рост экономики России во второй половине лета продолжился, несмотря на все возрастающие ограничения со стороны факторов производства. Об этом сообщили аналитики Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды».

«Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», — указывается в бюллетене.

Согласно аналитическим данным, в июле--августе экономика страны продолжала расти быстрыми темпами. Больше остальных рост показали отрасли, поддерживаемые государственным спросом, а также производители потребительские товары и услуги. А активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста доходов граждан дополнительно разогреют внутренний спрос в будущем, заключается в бюллетене.

До этого заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин спрогнозировал рост экономики России к концу года в пределах 1,5–2,5%.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о сокращении дефицита бюджета.

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