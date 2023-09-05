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Назван ущерб экономике Украины от отъезда беженцев

Центр экономических стратегий: ВВП Украины может потерять до 6,9% из-за беженцев

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Imago/Damian Burzykowski/Global Look Press

Украинская неправительственная организация «Центр экономических стратегий» подсчитала, что решение части украинских беженцев не возвращаться на родину после эмиграции приведет к сокращению ВВП страны на 2,7-6,9% ежегодно.

Подчеркивается, что 63% из свыше 5 млн проживающих за рубежом украинских беженцев планируют вернуться на родину, а 6,7% из них указывают на лучшие перспективы для их детей в эмиграции.

Считается, что решение сменить страну проживания окончательно могут принять от 1,3 до 3 млн украинцев. Основанием для этих подсчетов стали опросы, проведенные специалистами центра в ноябре — декабре 2022 года и апреле — мае 2023 года.

До этого США продлили защитный статус S для беженцев с Украины на полтора года.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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