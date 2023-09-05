В Гильдии риэлторов рассказали, что будет со льготной ипотекой после ужесточения условий

Льготная ипотека после возможного решения правительства России повысить минимальный первоначальный взнос по ней с 15% до 20%, а также снизить размер субсидии для банков продолжит пользоваться спросом, но немного подорожает. Об этом «Радио 1» рассказал вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

«Льготна ипотека станет дороже и увеличение первого взноса станет главным препятствием в этом процессе. Но увеличение ставки, мне кажется, мало, что поменяет, потому что разница между рыночной ипотекой, которая сейчас 14% и существующей для новостроек — 8, 6, 5 и 2% – это как-то сильно не изменит ситуацию. Все равно льготная ипотека будет драйвером, и большая доля совершаемых сделок будет именно льготная ипотека», — считает Апрелев.

Кроме того, по его мнению, спрос на льготные программы по ипотеке будет поддерживаться из-за риска очередного повышению ключевой ставки Центробанком. Эксперт отметил, что текущая ставка на вторичном рынке уже может привести к снижению спроса на вторичку в несколько раз.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута до этого связал планы правительства России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки с тем, что у Минфина к концу года заканчиваются средства, выделенные на эти цели.

Ранее в России спрогнозировали заметный рост спроса на льготную ипотеку к концу года.