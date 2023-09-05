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В России объяснили рекордный рост цен на нефть

Аналитик Антонов назвал пять факторов роста цен на нефть Brent до $90,4 за баррель

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Максим Богодвид/РИА Новости

Цена барреля нефти эталонной североморской марки Brent поднималась до $90,43 из-за ожиданий возможного сокращения добычи сырья странами ОПЕК+ и удешевления доллара по отношению к мировым валютам, из-за чего покупка сырья на них становится более доступной. Об этом «Газете.Ru» сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Среди других факторов — умеренный рост рынка труда в США в августе и увеличение количества рабочих мест. При этом уровень безработицы в стране достиг рекордных с февраля 2022 года отметок. Это снижает вероятность повышения ставки ФРС в ближайшее время, что благоприятно влияет на котировки нефти», — рассказал эксперт.

Также на рост стоимости сырья повлияли позитивные данные из Китая (индекс PMI в промышленности КНР вырос до 51 пункта в августе с 49,2 пункта месяцем ранее), добавил Антонов.

Он предположил, что к концу года или раньше стоимость нефти вполне может достигнуть $100 за баррель Brent.

Во вторник стало известно, что Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти, а Россия — добровольное сокращение экспорта сырья до конца декабря 2023 года. До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал стоимость барреля Brent в диапазоне $80-90 в ближайшее время. По состоянию на 16:19 по мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent откатилась к $90,37.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ценами на нефть в сентябре.

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