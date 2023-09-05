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В России зафиксировали ухудшение ситуации с валютой

Эксперт Бабин: текущий курс рубля говорит об ухудшении ситуации с валютой в РФ

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Текущий курс рубля свидетельствует об ухудшении ситуации с валютой в России. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль в начале торгов активно дешевел: доллар впервые c середины августа достигал 97,7 руб., юань приближался к 13,37 руб. Затем российская валюта перешла к коррекционным попыткам, оставаясь около двухнедельных минимумов. Ускорение нисходящей динамики рубля, наблюдающееся в последние сессии, говорит о том, что дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением вновь стал ухудшаться», — отметил он.

По словам Бабина, дополнительные продажи экспортерами инвалюты в рамках договоренностей с властями, направленными на стабилизацию курса рубля, видимо, уже недостаточны для удовлетворения спроса со стороны импортеров и лиц, выводящих капиталы за рубеж.

Приток наличной валюты в российские банки сейчас превышает спрос на нее, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Об этом сообщала радиостанция Business FM. Приток валюты на внутренний рынок на прошлой неделе отмечал и Бабин. Предложение валюты в России увеличивается, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие пару месяцев, объяснял эксперт «Газете.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля в сентябре.

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