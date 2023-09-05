Cтоимость нефти обновила годовой рекорд

По состоянию на 16:16 по мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent взлетела до $90,43. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По состоянию на 16:19 по мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent откатилась к $90,37. Cтоимость октябрьских фьючерсов на WTI достигла отметки в $86,88. Резкий рост цен на нефть начался после того как саудовское агенство SPA сообщило о том, что королевство намеренно продлить ограничение добычи нефти в 1 млн баррелей на три следующих месяца включая декабрь.

В это же время вице-премьер Правительства РФ Александр Новак сообщил о дополнительном добровольном сокращении поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

Новость дополняется

Ранее Минэнерго начало проверку нефтяных компаний из-за роста цен на топливо в России.