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Cтоимость нефти обновила годовой рекорд

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $90 впервые с ноября 2022-го

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Максим Богодвид/РИА Новости

По состоянию на 16:16 по мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent взлетела до $90,43. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
По состоянию на 16:19 по мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent откатилась к $90,37. Cтоимость октябрьских фьючерсов на WTI достигла отметки в $86,88. Резкий рост цен на нефть начался после того как саудовское агенство SPA сообщило о том, что королевство намеренно продлить ограничение добычи нефти в 1 млн баррелей на три следующих месяца включая декабрь.

В это же время вице-премьер Правительства РФ Александр Новак сообщил о дополнительном добровольном сокращении поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.

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Ранее Минэнерго начало проверку нефтяных компаний из-за роста цен на топливо в России.

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