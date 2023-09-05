Стало известно решение России насчет добровольного сокращения поставок нефти

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом говорится в Telegram-канале правительства России.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке», — следует из сообщения.

Отмечается, что дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, которые принимаются странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия в сентябре продолжила добровольное сокращение экспорта нефти на мировые рынки, начатое в августе, но теперь на 300 тыс. баррелей в сутки. По словам Новака, Москва в августе должна была сократить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, это должно было произойти в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Нефтяные компании сами должны решать, уменьшать им добычу или же экспорт, чтобы обеспечить поставленную задачу. Позже Новак заявил о продлении этой меры на сентябрь, но теперь сокращение должно составить 300 тысяч баррелей в сутки.

По мнению замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергея Колобанова, подобная мера необходима, чтобы поддержать цены на нефть на необходимом уровне, это будет «полезно».

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цена барреля эталонной североморской марки Brent в ближайшее время будет колебаться в коридоре $80-90.