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Эксперт назвал причину ужесточения правил выдачи льготной ипотеки

Брокер Ракута: у Минфина заканчиваются средства на выдачу льготной ипотеки

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в эфире НСН прокомментировал планы правительства России ужесточить условия выдачи льготной ипотеки. По его словам, у Минфина к концу года заканчиваются средства, выделенные на эти цели.

«Статистика показывает, что 80% средств из лимита уже выдана. Денег хватит до конца года, что будет дальше — вопрос. Возможно, будут изменения в самих ставках. Здесь в целом все будет зависеть от договоренностей Минфина и Минстроя, застройщиков, как они смогут пролоббировать эту историю», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ужесточение условий выдачи льготной ипотеки сузит круг потенциальных покупателей, что заставит застройщиков придумывать новые способы привлечения клиентов.

По информации источников «Ведомостей», правительство РФ планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на действия ЦБ по сдерживанию спроса. Речь идет об увеличении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20% от стоимости жилья, а также о снижении размера субсидии для банков.

Ранее правительство резко увеличило лимиты льготных ипотечных программ.

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