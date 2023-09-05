Экономика Китая замедляется быстрее ожиданий

Экономика Китая замедляется быстрее, чем ожидалось, и страна вряд ли сможет устойчиво обогнать США по размеру ВВП, как прогнозировалось ранее. Об этом свидетельствуют новые расчеты Bloomberg.

Если до пандемии аналитики ожидали, что Китай займет первое место в мире по ВВП уже в начале 2020-х годов, то теперь такой сценарий отодвигается до середины 2040-х. При этом отрыв Китая будет небольшим и ненадолго, после чего американская экономика снова обгонит китайскую.

Причины в том, что в Китае затянулся спад на рынке недвижимости и снизилась уверенность в экономической политике властей. Эти факторы будут сдерживать рост. К 2030 году рост ВВП Китая замедлится до 3,5%, к 2050 году — до 1%.

В прошлом году китайская экономика выросла на 3% на фоне локдаунов и кризиса на рынке недвижимости. В текущем году оживление после открытия экономики тоже теряет темпы из-за падения экспорта и снижения потребительских расходов.

В США же, напротив, укрепляется уверенность в том, что страна избежит рецессии на фоне сильного рынка труда и ослабления инфляции. Потенциал роста оценивается в 1,7% в 2022-2023 годах с последующим плавным снижением до 1,5% к 2050 году.

В конце августа стало известно, что китайская «мировая фабрика» постепенно теряет конкурентоспособность.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.