Эрдоган сообщил о предложениях ООН по возобновлению зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает РИА Новости.

«Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерриш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. Они (ООН) также сообщили, что работают над вопросом страхования (судов)», — заявил Эрдоган.

Проблему с действием зерновой сделки Эрдоган видит в том, что у Запада совершенно иной взгляд на Россию как в вопросе со SWIFT, так и в вопросе страхования.

Ранее политолог Андрей Перла, комментируя визит турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, состоявшийся накануне, пришел к выводу, что Турция не в состоянии возобновить зерновую сделку, поскольку не имеет возможности выполнить условия России для ее перезапуска.

Ранее Путин рассказал о поставках зерна в беднейшие страны.