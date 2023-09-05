Искусственный интеллект Сбера стал доступен всем желающим

Сбер открывает для всех желающих доступ к генеративному искусственному интеллекту GigaChat, сообщает пресс-служба банка. С помощью сервиса пользователи получат возможности по работе с текстом и изображениями. Для доступа в веб-версию сервиса необходимо только пройти регистрацию с помощью Сбер ID.

«Мы единственные в России, кто выложил в открытый доступ предобученные модели (ruGPT, Kandinsky 2.2 и FRED-T5), на основе которых создавался наш сервис генеративного искусственного интеллекта. Это было сделано в первую очередь в целях ускорения развития open-source-сообщества и технологий в области искусственного интеллекта», — отметил старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он подчеркнул, что, чем больше пользователей будут применять GigaChat и лежащие в его основе модели в своей работе, тем быстрее они будут совершенствоваться, открывая всем новые возможности и способствуя технологическому прогрессу.

«Скоро GigaChat будет доступен в удобном формате бота в «Телеграме» и VK, а разработчики и бизнес смогут воспользоваться им через облачное API», — добавил Белевцев.

Отмечается, что GigaChat уже активно внедряется во многие продукты и сервисы Сбера. Так, он уже доступен владельцам умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке умных устройств Sber с виртуальным ассистентом Салют.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний. Обучение сервиса происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.

Кроме того, в GigaChat применяется ряд решений, призванных исключить использование генеративных моделей, противоречащее кодексу этики в сфере искусственного интеллекта. Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что на умных устройствах с ассистентом «Салют» появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat.