Турция резко увеличила закупки российского угля

Россия наращивает экспорт угля в Турцию, предоставляя значительные скидки и вытесняя более дорогой колумбийский уголь. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По данным компании, за 8 месяцев этого года поставки выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,6 млн тонн. В результате на Россию приходится около 70% всего импорта угля в Турцию. Турецкие электростанции активно замещают колумбийский уголь поставками из России, которые обходятся дешевле даже с учетом логистики. Кроме того, уголь частично вытесняет более дорогой газ, в том числе российский.

Основными российскими экспортерами угля в Турцию являются СУЭК,» Кузбасразрезуголь»,«СДС-Уголь» и «Талтек». При этом крупные компании стараются ограничивать размер предоставляемых скидок, чтобы сохранить рентабельность поставок.

Увеличение экспорта в Турцию позволяет российским компаниям компенсировать снижение поставок в другие страны региона. В частности, поставки в Марокко упали на 58% из-за проблем с оплатой и таможенным оформлением.

По мнению аналитиков, при сохранении ценовых преимуществ российский уголь продолжит доминировать на турецком рынке. Таким образом, несмотря на санкции Турция остается одним из ключевых импортеров российского топлива.

На прошлой неделе стало известно, в какие страны Россия будет поставлять уголь к 2030 году.

Ранее ЕС сократил зависимость от российских нефти и газа.