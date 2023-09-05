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Власти готовятся ужесточить условия льготной ипотеки

«Ведомости»: первоначальный взнос по льготной ипотеке могут увеличить до 20%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на действия ЦБ по сдерживанию спроса. По информации источников «Ведомостей», речь идет об увеличении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 15% до 20% от стоимости жилья, а также о снижении размера субсидии для банков.

Эксперты считают, что такие меры нужны для балансировки рынка и снижения рисков дальнейшего роста цен на недвижимость. По их мнению, сейчас наблюдаются признаки перегрева на рынке ипотеки, в частности, заметно увеличился средний срок кредита, а также растет разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком жилья.

Однако в крупных банках и строительных компаниях считают, что серьезных дисбалансов в ипотечном сегменте пока нет. Представители ВТБ и Росбанка заявили, что не видят признаков перегрева, а в Совкомбанке отметили, что после введения ограничений ЦБ рост цен на недвижимость замедлился.

В любом случае, действие льготных ипотечных программ будет продолжено, заверил 8 августа президент Владимир Путин. При этом он поручил правительству и ЦБ следить за качеством заемщиков, чтобы избежать чрезмерной долговой нагрузки.

Ранее Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям.

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