Сбер внедряет инновационный способ оплаты

Сбер внедряет инновационный сервис оплаты несколькими счетами со СберКартой, сообщает пресс-служба банка. Сервис будет доступен для СберКарт с платежным счетом.

Как уточнили в Сбере, новый сервис позволит оплачивать покупки картой без средств, если на всех картах клиента в совокупности денег хватает для оплаты. Деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты.

«У многих наших клиентов сразу несколько карт. Оплачивая картой очередную покупку, немудрено забыть, достаточно на ней денег или нет. «Оплата несколькими счетами» избавляет от таких ситуаций. Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платеж состоится», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Отмечается, что клиенту достаточно настроить оплату с нескольких счетов в приложении СберБанк Онлайн, выбрав главную карту и запасные счета. Причем как запасной счет использовать можно не только дебетовые карты, но и кредитную карту. Часть суммы при оплате покупки будет списана с основного счета, а недостающая — с запасных.

Сейчас сервис проходит тестирование на сотрудниках и уже этой осенью будет доступен клиентам.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сбер добавил несколько функций детских СберКарт ко Дню знаний. Детские СберКарты могут получить юные клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет. Кроме того, дети могут научиться управлять финансами в специальном детском приложении СберKids.