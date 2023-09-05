В Польше обвинили Украину в попытке выйти на зерновой рынок ЕС за счет сочувствия

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что страна вряд ли пропустит украинское зерно и не допустит соответствующего решения Европейского союза, сообщает радио RMF 24.

«Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось», — заявил Ардановский.

Он обвинил Украину в попытке выйти на европейский рынок зерна за счет «жалости» и «сочувствия», которые испытывают страны Европы к Киеву — кроме того, Украина постоянно пыталась выйти на зерновой рынок Европы до военного конфликта. По мнению Ардановского, украинцам следует знать, что их зерно не нужно Европе, а должно направляться в нуждающиеся страны.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок оговорилась и назвала зерно с украинской территории «кокаиновым» во время пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.