В Москве возник дефицит обслуживающего персонала

Московские рестораторы заявили о нехватке поваров, барменов и других работников в связи с ослаблением курса рубля и снижением интереса к профессии. Об этом сообщает РБК.

Про начавшийся дефицит с обслуживающим персоналом рассказали представители рынка.

Утверждается, что сейчас нехватка персонала в отрасли достигает примерно 20-30%. По словам омбудсмена ресторанного бизнеса Сергея Миронова, «подобного вакуума не было никогда».

Среди предполагаемых причин нехватки кадров эксперты упоминали конкуренцию ресторанов за персонал с другими отраслями, а также низкая зарплата.

Образующийся дефицит персонала становится причиной снижения качества обслуживания и увеличения времени ожидания посетителей:

«Гости научатся ждать свои заказы, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», — заметил основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

В свою очередь эксперт консалтинговой компании НЭО Анна Васильева добавила, что тенденция кадрового голода в общепите началась еще на этапе пандемии.

До этого в SuperJob заявили, что 75% москвичей оставляют чаевые в кафе и ресторанах.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.