Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве возник дефицит обслуживающего персонала

РБК: в Москве рестораторы рассказали о дефиците поваров и барменов

close
100%
Shutterstock

Московские рестораторы заявили о нехватке поваров, барменов и других работников в связи с ослаблением курса рубля и снижением интереса к профессии. Об этом сообщает РБК.

Про начавшийся дефицит с обслуживающим персоналом рассказали представители рынка.

Утверждается, что сейчас нехватка персонала в отрасли достигает примерно 20-30%. По словам омбудсмена ресторанного бизнеса Сергея Миронова, «подобного вакуума не было никогда».

Среди предполагаемых причин нехватки кадров эксперты упоминали конкуренцию ресторанов за персонал с другими отраслями, а также низкая зарплата.

Образующийся дефицит персонала становится причиной снижения качества обслуживания и увеличения времени ожидания посетителей:

«Гости научатся ждать свои заказы, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», — заметил основатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

В свою очередь эксперт консалтинговой компании НЭО Анна Васильева добавила, что тенденция кадрового голода в общепите началась еще на этапе пандемии.

До этого в SuperJob заявили, что 75% москвичей оставляют чаевые в кафе и ресторанах.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях