В Турции назвали проигравшие стороны в конфликте на Украине

Киев и страны Европы оказались проигравшими сторонами в ходе украинского кризиса. Об этом в колонке для турецкой газеты dikGAZETE написал обозреватель Унвер Сель.

По его словам, с геополитической точки зрения во время конфликта определились две крупно проигравшие силы. Одна из них — это сама Украина, а вторая — Германия и другие европейские государства, подчеркнул автор статьи.

«Турция, как и весь мир, это тоже видит», — добавил журналист.

Обозреватель отметил, что англосаксонский мир уже выполнил свою «главную задачу». Речь идет о попытке предотвратить зависимость европейской промышленности от поставок сырья из России.

Как указал Сель, в результате пострадали экономики всех стран региона. Государства столкнулись с промышленным спадом и рецессией, при этом наибольший урон понесла Германия, резюмировал автор материала.

В начале сентября стало известно, что покупательная способность вкладов домохозяйств в еврозоне сократилась примерно на 11% за последние 16 месяцев. Об этом свидетельствует ответ Европейской комиссии (ЕК) на запрос депутата регионального парламента от Свободной демократической партии ФРГ Морица Кёрнера, в котором спад экономики связывается с продолжающимся конфликтом на Украине и последствиями пандемии коронавируса.

Ранее в Германии заявили, что реальный уровень инфляции в стране может быть в три раза выше по сравнению с официальной статистикой.