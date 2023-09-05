«Укрэнерго» должна объяснить привлечение массированной аварийной энергопомощи из-за рубежа

От национальной энергетической компании «Укрэнерго» потребовали объяснений причин привлечения аварийной помощи из соседних государств, сообщает ТАСС.

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выразила обеспокоенность ситуацией, при которой «Укрэнерго» не принимала меры по поиску внутренних резервов регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме страны. Вместо этого «Укрэнерго» в июле и августе 2023 года неоднократно прибегала к привлечению аварийной помощи из-за рубежа.

По мнению регулятора, «Укрэнерго» имеет право использовать аварийную помощь от иностранных энергосистем лишь при возникновении предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины.

Ранее сообщалось, что Украина применила аварийную помощь от Польши и Румынии с целью покрытия спроса на электроэнергию на фоне ее рекордного потребления.

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