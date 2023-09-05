Турция и Россия активизируют работы по созданию газового хаба

В ближайшее время будут активизированы работы по предложенному Россией проекту газового хаба в Турции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в турецкой столице.

По словам собеседника агентства, соответствующим ведомствам уже даны указания по активизации работ. Скоро начнутся переговоры рабочих групп, которые поручили создать президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. И уже в ближайшее время будут предприняты конкретные действия.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Россия будет продолжать обеспечивать газом, в том числе, Турцию и готова поставлять его через эту страну транзитом в другие государства.

До этого Путин выразил надежду, что Москва и Анкара могут в скором времени достичь договоренностей о создании газового хаба на турецкой территории.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».