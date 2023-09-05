Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России планируют улучшить качество связи вдоль дорог к главным курортам

В России хотят улучшить качество связи на пути к главным курортам

close
100%
Андрей Каспришин/РИА «Новости»

На стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России обсуждалось возможное размещение вышек сотовой связи вдоль дорог, ведущих к ключевым туристическим местам. Об этом информирует РИА Новости.

Целью такого размещения является обеспечение качественной связи во время путешествий и на местах остановок туристов. Предложено использовать средства из государственного бюджета для финансирования таких проектов.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подчеркнул, что сотовые операторы обычно размещают вышки в местах с высоким туристическим трафиком, чтобы привлечь больше абонентов. Однако, важно также обеспечить связь в стратегически важных локациях, которые пока не являются привлекательными для сотовых операторов.

Представители правительства отметили, что при планировании строительства базовых станций будут учитываться туристические места притяжения и инфраструктурные проекты. Решение о выделении дополнительных средств на эту цель пока не принято, но вопрос продолжает прорабатываться Минцифрой совместно с Минэкономразвития. Уманский также подчеркнул, что помимо развития дорог и инфраструктуры, комфорт туристов требует обеспечения качественной связи вдоль маршрутов. В рамках обсуждаемых мер было также предложено создание многофункциональных комплексов примерно через каждые 50 км вдоль основных автодорог, где автотуристы смогут сделать остановку, включая возможность ночлега.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях