В России планируют улучшить качество связи вдоль дорог к главным курортам

На стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России обсуждалось возможное размещение вышек сотовой связи вдоль дорог, ведущих к ключевым туристическим местам. Об этом информирует РИА Новости.

Целью такого размещения является обеспечение качественной связи во время путешествий и на местах остановок туристов. Предложено использовать средства из государственного бюджета для финансирования таких проектов.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский подчеркнул, что сотовые операторы обычно размещают вышки в местах с высоким туристическим трафиком, чтобы привлечь больше абонентов. Однако, важно также обеспечить связь в стратегически важных локациях, которые пока не являются привлекательными для сотовых операторов.

Представители правительства отметили, что при планировании строительства базовых станций будут учитываться туристические места притяжения и инфраструктурные проекты. Решение о выделении дополнительных средств на эту цель пока не принято, но вопрос продолжает прорабатываться Минцифрой совместно с Минэкономразвития. Уманский также подчеркнул, что помимо развития дорог и инфраструктуры, комфорт туристов требует обеспечения качественной связи вдоль маршрутов. В рамках обсуждаемых мер было также предложено создание многофункциональных комплексов примерно через каждые 50 км вдоль основных автодорог, где автотуристы смогут сделать остановку, включая возможность ночлега.

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