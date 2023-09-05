Канцлер Австрии заявил, что закупать газ у России «неприятно»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в интервью телеканалу ORF, что закупать у России газ «неприятно», но его стране пока этого нельзя избежать.

«Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения», – сказал он.

По словам политика, если она будет нарушена, то нарушатся система и производство, а также снабжение людей энергией.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», – заявил Нехаммер.

Он также указал, что Австрия уже в 2022 году начала ослаблять зависимость от российского газа. Как отметил канцлер, республика работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы у нее была возможность использовать новые источники.

При этом он обратил внимание, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с «Газпромом» на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны Вены обошлось бы дорого. Политик добавил, что и «сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа из-за санкций против России переплачивает за газ в семь раз по сравнению с США, и в три раза за электричество по сравнению с Китаем.

Ранее стали известны размеры дополнительных расходов Европы из-за отказа от российского газа.