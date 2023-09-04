Строительство «Силы Сибири — 2» решили ускорить

Российский президент Владимир Путин во время совещания по проекту «Мурманский СПГ» заявил, что власти страны рассматривают возможность ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — сказал Путин.

В мае Financial Times написала, что Китайская Народная Республика затянет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который обеспечит поставки российского газа через Монголию. Как отметили в издании, визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода.

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