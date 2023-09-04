Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Строительство «Силы Сибири — 2» решили ускорить

Путин: РФ рассматривает возможность ускорения строительства «Силы Сибири — 2»

close
100%
Павел Львов/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин во время совещания по проекту «Мурманский СПГ» заявил, что власти страны рассматривают возможность ускорения строительства трубопровода «Сила Сибири — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — сказал Путин.

В мае Financial Times написала, что Китайская Народная Республика затянет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который обеспечит поставки российского газа через Монголию. Как отметили в издании, визит премьер-министра Михаила Мишустина в Китай не привел к подписанию документа, в котором бы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях