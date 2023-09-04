Путин высказался о росте цен на топливо

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере топливной энергетики нельзя допускать «серьезных ценовых скачков». Об этом сообщает ТАСС.

«Главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа — это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей — как предпринимателей, бизнеса, так и граждан», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в проекте «Мурманский СПГ» нужно обратить внимание на продолжение программы газификации России. При этом необходимо найти баланс между доступностью для промышленности и населения, а также рентабельностью добычи. «Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Россия нарастила экспорт продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до $591,5 млрд, в этом году другим странам ежемесячно продается продукция ТЭК на $21,5 млрд.

После введения товарных санкций и валютных ограничений главными потребителями продукции ТЭК России стали Китай, Индия и Турция. Например, Китай в январе 2022 купил российскую продукцию ТЭК на $5,5 млрд, а в июне 2023 года — на $8,45 млрд, стоимость поставок в Индию за аналогичные периоды выросла с $0,65 млрд до $4,32 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала США по поставкам сырья для крабовых палочек в Азию.