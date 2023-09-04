Стали известны продукты, которые могут сильнее всего подорожать осенью

Этой осенью россиянам стоит готовиться к росту цен не только на импортные продукты, но и на многие отечественные товары. По словам экспертов, как минимум в рамках инфляции подорожают мясо, рыба, сахар, овощи-фрукты, хлеб и даже детское питание. Об этом сообщает Прайм.

Причины кроются не только в ослаблении рубля, но и в проблемах с логистикой, нехватке кадров в сельском хозяйстве, а также росте утилизационного сбора.

Так, из-за дорогого топлива вырастут цены на привозные фрукты, в том числе хурму и мандарины. Также подорожает рыба — из-за отказа Китая закупать ее в Японии после аварии на АЭС «Фукусима» весь дальневосточный улов может уйти на экспорт в КНР, что сократит предложение внутри России.

Цены на мясо подгоняют проблемы с кадрами в животноводстве. Из-за нехватки рабочих фермеры вынуждены сокращать поголовье скота. Это приводит к росту цен даже на относительно дешевую свинину и курицу.

Также из-за повышения утилизационного сбора могут подорожать зерновые. Эксперты прогнозируют рост цен на муку, а значит, и на хлеб на 7-10%. Также на 10% может вырасти стоимость сахара на фоне глобального роста цен. В итоге подорожает выпечка и другие сладости.

Не исключено повышение цен на детское питание на 10% из-за ослабления рубля и роста мировых цен на сырье. Однако в целом ситуация не критичная — Россия обеспечивает себя основными продуктами самостоятельно.

Подорожают в пределах 10-15% импортные фрукты, чай, кофе, кондитерские изделия. Экзотические фрукты могут вырасти в цене сильнее. Однако массового роста цен не будет — ключевые причины для этого отсутствуют.

Если курс рубля укрепится до 75-80 за доллар, возможно даже снижение цен. Традиционно подорожают сезонные овощи к зиме — помидоры и огурцы. Но их стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от сорта и происхождения.

В конце августа экономист призвал государство вмешаться в вопрос роста цен на продукты.

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